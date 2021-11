Evelyn Vela cumplió ocho meses de casada con el barbero Valery Burga y dijo que es una mujer muy independiente, pues desde pequeña aprendió a trabajar y con ella no va que ‘el marido te mantenga’.

Evelyn, ¿cómo va tu matrimonio con Valery?

Muy bien, ya tenemos ocho meses de casados. Hace poco él estuvo por acá (en Lima), pero por su trabajo tuvo que irse (a los Estados Unidos). Va y viene. En nuestra relación hay mucho amor y confianza.

¿Pasarán juntos la Navidad?

No creo, porque por esos días él está full con su trabajo y estará con su mamá. Pero Año Nuevo sí o sí la pasamos juntos.

En redes sociales hemos visto que estás ‘rayando’ con tu boutique…

Gracias a Dios me está yendo bien. Ya tengo doce años con mi ‘@boutiquesignorina’, tengo mis clientas, el negocio bajó un poquito por la pandemia, pero sigo con mis ventas y se me ocurrió hacer los sorteos que me pedían mis chicas y me va superbién.

Algunas mujeres dejan de trabajar cuando se casan, pero tú eres muy independiente…

Desde muy chica trabajo, mis abuelos tienen un restaurante desde hace 53 años en Ica y yo comencé a trabajar atendiendo las mesas, lavando los vasos, los cubiertos, sé lo que es trabajar y no me avergüenza.

Todo trabajo es bueno...

Es cierto, eso de que te mantenga el esposo, no va conmigo, eso es para mujeres flojas que no saben hacer nada. Uno tiene que ser independiente y manejar su propio dinero.