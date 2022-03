Evelyn Vela desmintió que su matrimonio con Valery Burga esté pasando por una crisis, tal como lo deslizó el programa ‘Magaly TV: La firme’, a raíz de que el barbero fue captado en un concierto salsero en Miami y rodeado de guapas mujeres.

Evelyn, se dejó entrever que Valery está haciendo vida de soltero en Miami y tú en Lima. ¿Están pasando por una crisis?

Para nada. El hecho de que él viva por allá (Miami) no significa que no pueda salir, ¿quién ha dicho que cuando uno se casa no puede salir? Además, el fin de semana también me fui a un concierto con mi hija y amigas, pero Valery lo sabía, tal como yo sabía que él iba a salir. Me llamó estando en el concierto de ‘Combinación de La Habana’ y todo bien.

¿Las cosas están bien entre ambos?

Por supuesto. En el concierto se le vio con una mujer, quien lo graba sospechosamente... La mujer lo estuvo grabando y él se le acercó a decirle que no lo grabara, tal como se vio en las imágenes. Valery fue con un amigo y su mejor amiga.

¿Te incomoda que salga con sus amistades?

No, porque no todo el tiempo tenemos que salir juntitos. Él está en Miami y no va a estar encerrado todo el día. Es mi esposo, pero no es un prisionero.

¿Confías en él?

Sí, pero lamentablemente hay mujeres malintencionadas y que lo graban para quererlo dejar mal. Cuando él sale, me avisa y no tengo ningún problema.

¿Te incomodó que deslicen que están pasando por una crisis?

Sí. Me molesta que digan o lo quieran dejar como el hombre que hace su vida de soltero por allá y yo por aquí.

El 17 de este mes cumplen su primer año de casados. ¿Va a venir a Lima?

Sí. Se supone que tiene que llegar antes del 17, así que estoy muy emocionada por verlo.