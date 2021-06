La ’Reina del sur’, Evelyn Vela, contó que su esposo Valery Burga después de pasar unos días en Lima, regresó a los Estados Unidos (donde reside) y espera reunirse con él muy pronto. Además, comentó que su matrimonio se basa en la confianza y el respeto.

“Mi esposo se fue el miércoles a los Estados Unidos, felizmente los días pasan rápido y volveremos a encontrarnos pronto. Ya lo estoy extrañando”, dijo Evelyn quien se encuentra en Ica.

Tuvieron su pequeña ‘luna de miel’

Sí, aprovechamos estos días para estar juntos.

¿Viajarás a Estados Unidos?

Esa es la idea, pero es todo un proceso (los trámites) y demora un poquito. Hay que tener paciencia.

A pesar de la distancia han logrado consolidarse como pareja, su matrimonio es sólido.

Sí, claro. El matrimonio se basa en la confianza y el respeto, eso es lo importante.

¿Confías en él?

Totalmente, para estar jugando mejor ni nos casábamos.

EVELYN VELA LA ROMPE CON FOTOS PICANTES

Evelyn Vela encendió las redes sociales al compartir unas sexis fotografías y aseguró que su esposo, el barbero Valery Burga, no es un hombre celoso ni machista, ni le prohíbe hacer ese tipo de cosas. Además, resta importancia a las críticas y asegura que no necesita utilizar Photoshop para delinear sus curvas.

Evelyn, ¿cómo así te animaste a hacer unas fotos sensuales y sugerentes?

¿Por qué no? La que puede, puede, y la que no, pues que mire y critique. Ya cuando no pueda no me voy a arrepentir, no hay que dejar pasar las cosas. Además, son fotos profesionales, bien cuidadas y artísticas que hice con Alberto Siu, quien es un capo. Además, he bajado seis kilos.

¿Qué te ha comentado tu esposo Valery de las fotos?

Ya las vio, le gustaron mucho y está feliz.

¿No se pone ‘saltón’?

Para nada. Valery tiene 25 años viviendo en Estados Unidos, tiene otra mentalidad, no es machista, no me prohíbe nada... creo que se pondría celoso si es que le diera motivos, pero nuestra relación se basa en la confianza.

¿Qué le dirías a la gente que pueda criticar tus fotos?

Hay un montón de gente que dice que uso photoshop, pero no necesito porque estoy flaquísima. Por ahí siempre hay una envidiosa, pero no le doy importancia.

Comentaste qiue has bajado de peso, ¿es porque estás extrañando a tu amor o llevando una vida saludable?

Lógico que lo extraño, pero también estoy haciendo mucho ejercicio y comiendo sano.