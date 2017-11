Evelyn Vela es cuestionada por Peluchín y da curiosa respuesta cuando le preguntan qué delito cometió [VIDEO]

La bailarina Evelyn Vela dio su primera entrevista en medios televisivos para el programa "Amor, amor, amor". La empresaria fue cuestionada por el tiempo que permaneció en la cárcel en Estados Unidos.



Peluchín le pidió a Evelyn Vela que le contará que delitos cometió. La bailarina se declaró inocente y dijo que había sido víctima de los delitos que cometieron otras personas. "Yo no hice nada, yo estoy dando la cara. Yo jamás llevé un dolar falso", dijo la bailarina.



La bailarina precisó que tuvo que declararse culpable en Estados Unidos porque era la única figura legal a la que podía aferrarse para salir en libertad. Evelyn Vela se mostró muy mortificada por el trato que le dio la prensa.



Evelyn Vela también contó que los policías de Estados Unidos le pusieron el apodo de "Kardashian peruana". La bailarina se siente feliz de volver a su patria y afirma estar con la conciencia tranquila porque ella no cometió ningún delito.



La bailarina se mostró bastante triste porque todo le sucedió cerca la misa de fallecimiento por su hija. "He pasado las dos peores cosas de mi vida, he visto muchos comentarios que me ponían en mi Instagram algunos eran crueles y muchas personas si me han dado apoyo", relata Evelyn Vela.

La bailarina respondió por su tiempo en la cárcel