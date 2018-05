Evelyn Vela: 'Renzo Spraggon no hacía nada y solo tenía trabajo por Marina Mora' 

La bailarina Evelyn Vela dijo que Renzo Spraggon no estaba al ‘level’ de Marina Mora , por eso la relación no funcionó .



¿Qué te parece que no hayan durado ni cinco meses?

Ya se sabía, definitivamente. Él no está al nivel de Marina.



¿Crees que Marina se aburrió?

No sé, de ella no hablo porque no tengo nada en su contra. Ella no me hizo nada. Marina está en otro ‘level’.



Renzo trabajaba con ella...

Sí, gracias a Marina él tenía trabajo porque no hacía nada acá. Hace algunos días estuvo en una discoteca de ambiente, en Ica, la hizo de ‘stripper’ y solo fueron cinco personas.



¿No le va bien?

Claro, porque es una persona improvisada, no tiene una producción como ‘Coto’, Erick Sabater o Bruno Agostini.



Él siempre decía que estabas dolida...

Aquí nadie está dolida porque él nunca significó nada en mi vida. Ustedes preguntan y yo respondo. Uno es libre de opinar lo que piensa, y yo me quedé con mala espina porque se expresó mal de mí. Dijo mentiras. Cuando una persona no te suma, no te duele. Si él hubiera sido una pareja que amé, me dolería. Él fue un ‘saliente’, nada más.

