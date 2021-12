La ‘Reina del sur’, Evelyn Vela, contó que no mantiene una fluida comunicación con Melissa Klug pero siguen siendo amigas y le desea lo mejor en su noviazgo con el futbolista Jesús Barco. Asimismo, niega que se encuentre separada de su esposo, el barbero Valery Burga.

“Con Melissa seguimos siendo amigas, no nos hemos peleado como algunas personas siempre afirman, sucede que no nos vemos y hablamos muy poco, porque estoy viajando mucho a Ica para ayudar a mi papá en su negocio. Cuando estoy en Lima salgo muy poco, ahora soy una mujer casada. Sin embargo, estoy al tanto de su vida y le deseo toda la felicidad del mundo en su noviazgo con Jesús Barco... si ella es feliz, yo también”, detalló Evelyn Vela.

Además, señaló que la relación con la ‘Blanca de Chucuito’ siempre será buena porque se conocen hace muchos años y los hijos de ambas son muy cercanos. “Nuestra amistad no se va a romper, nos conocemos hace muchos años, sabemos nuestras cosas y además, porque mis hijos y los suyos mantienen una amistad muy fuerte, siempre se ven y están al pendiente de sus cosas, eso es algo muy bonito”, indicó la ‘Reina del sur’.

NIEGA SEPARACIÓN CON SU ESPOSO

La ‘Reina del sur’, Evelyn Vela, desmintió los constantes rumores de que se encuentre separada de su esposo, el barbero Valery Burga, y enfatizó que conoce muy bien todo lo que él hace en los Estados Unidos. Además, recuerda que hace muchos años perdonó una infidelidad, pero ahora ya no.

“No ha pasado nada con mi esposo, nosotros seguimos juntos y estamos muy felices. Aquí la cucufatería es muy grande y no pueden ver que un hombre tenga amigas, a quienes conozco bien. Además, quiero aclarar que no es un hombre pisado, sino muy amiguero. La gente critica porque tiene tiempo libre y ganas de fregar, de jod.., todos esos rumores son tontos”, enfatiza Evelyn Vela.

Se han difundido unos chats donde tú le escribes a una chica y le dices que sabes que ella anda con tu esposo, ¿cómo es eso?

Claro, porque esa chica es una de sus mejores amigas, yo estoy al tanto de todo lo que hace él y confío en mi esposo. Es una persona que trabaja mucho, gana su buen dinero y tiene derecho a salir a comer y divertirse, pero siempre con respeto.

¿No perdonarías una infidelidad?

Creo que todos conocen que soy una mujer de carácter fuerte y no aguanto pulgas, si eso hubiese pasado ya habría borrado todas sus fotos de mis redes sociales y lo hubiera declarado. Pero veo que me quieren hacer un cargamontón porque también me criticaron por atender en mi pollería.