Evelyn Vela dijo que su aún esposo, Valery Burga es un malagradecido, poco hombre y mentiroso , por negar que los patines con los que apareció su nueva pareja en unas historias que posteó, son de ella. Además, aclaró que no está ‘dolida’ porque ni en pesadillas lo recuerda y le agradece a Dios el ser hoy ‘viuda’.

“Siempre estuve callada, porque soy una dama, pero este es un malagradecido, poco hombre y mentiroso. Esos son mis patines, él se los llevó con algunos cuadros y otras cosas mías porque ya iban a salir mis papeles y nos mudaríamos a Miami” , dijo molesta Evelyn.

Dice que te pagó la luz, que eres mentirosa y estás dolida...

Pobrecito, pagó la luz porque los gastos de los esposos se comparten, y por qué no cuenta las veces que le mandé plata porque estaba ajustado. Yo tengo los vouchers para probarlo y que sepa que ni en pesadillas me acuerdo de él.

¿Te arrepientes de haberte casado con él?

Yo me casé enamorada de otro hombre, a este lo desconozco y, sí, me arrepiento, separarme fue lo mejor que me pasó, razón tenía mi mamá al decirme que no le caía y mi hija que me pedía que no me casé. Agradezco a Dios el ser ‘viuda’ hoy, ja, ja, ja.

Pero no hay mal que por bien no venga, ahora tienes una nueva ilusión con tu chibolo.

Ja, ja, ja... No es tan chibolo, Hugo tiene 30 años y yo 43, no es mucho. Nos llevamos bien y mi familia lo quiere, es más, mis hijos me dicen: Ay mamá, pobre que te pelees con Hugo. Es un caballero.

¿Eres su ‘sugar mami’?

No, y si así fuera cuál es el problema, las parejas comparten y yo estoy contenta, feliz y bien atendida.

Estás como Melissa Klug que le lleva 13 años a Jesús Barco

Es que la edad no es un problema para amar a nadie, el problema está en la cabeza de gente acomplejada. Melissa es feliz y yo igual, es lo único que interesa.

‘CHAPA’ CON SU ‘COLÁGENO’

Amor y Fuego compartió imágenes de Evelyn Vela en una discoteca, la ‘reina del sur’ protagonizó tremendos besos con su chibolo, quien es parte del equipo de producción de Peter Fajardo, según el programa de ‘Peluchín’.

En la grabación se puede ser a Evelyn Vela sentada mientras su ‘colágeno’ se le acerca y le zampa tremendo beso, para luego sostenerse de las manos. Luego de la juerga en la discoteca, Evelyn y su chibolo fueron captado comiendo en una caminoneta.

El nuevo saliente de la ‘reina del sur’ se llama Hugo Vivar, y es la misma persona con quien fue vista en el aeropuerto. Además, Peter Fajardo habría echo el ‘corralito’ a ambos, precisó el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre.