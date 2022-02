ACLARA LAS IMÁGENES. Ezio Oliva salió al frente para desmentir las declaraciones de una seguidora de Instarándula, que acudió al último concierto que dio por San Valentín, en el Jockey Club, y aseguró que fue un ‘desmadre total’ por su falta de medidas de seguridad.

“El concierto ha sido maravilloso, haberme encontrado con el público después de dos años y haber tenido la suerte de llevar por primera vez a mi hija Cayetana, ha sido una experiencia maravillosa. Estoy agradecidísimo. Qué lindo haber podido representar en un festival internacional a mi país. Me siento orgulloso, muy afortunado y agradecido y qué lindo que todo se esté reactivando nuevamente”, dijo el cantante.

Además, se mostró ansioso por volver a Lima para el siguiente concierto de su gira ‘Más vivo que nunca’. “Un abrazo a todo mi público y muchas gracias, estoy muy agradecido por el cariño que me han dado ese día”, agregó el esposo de Karen Schwarz desmintiendo a la asistente del evento, quien dijo que Ezio se llevó la peor parte porque abrió el show.

DESMIENTEN CAOS EN CONCIERTO DE SAN VALENTÍN

Según una vocera del concierto “Amor bajo las estrellas” no reportó caos ni descontrol como se afirmó en unas historias de Instarándula, mucho menos agresiones ni discusiones. Solo se generó un hecho aislado en la zona Tribuna Apdayc, que se pudo resolver a los pocos minutos. Según sus afirmaciones, los asistentes quería pasar más adelante y se les permitió ingresar porque era un número mínimo de personas.

Además, aseguró que la Zona Preferencial no fue numerada y por ende la ubicación de los asistentes es por orden de llegada, en referencia a las acusaciones de la seguidora de Instarándula.

Finalmente, indicó que el personal de seguridad sí realizó su trabajo, se revisaron todos los boletos y solo dejaron ingresar bebidas porque era un show de seis horas.

CONCIERTO DE SAN VALENTÍN FUE UN DESASTRE, DICE ASISTENTE

El portal de Instarándula compartió imágenes donde se observa que varias personas intentan burlar la seguridad del concierto realizado en el Jockey Club por San Valentín y que incluso se desata un altercado con discusiones y agresiones.

“Ayer, al inicio del concierto ‘Amor bajo las estrellas’ fue un desmadre total. La seguridad fue pésima, no respetaron las zonas, no te revisaron ni la entrada y hubo mucha gente que metió comida e ingresó a zonas que no le tocaban”, narró una usuaria que brindó su testimonio al popular Samuel Suárez.

La mujer también reveló que las personas que pagaron un precio más alto para estar en una zona más privilegiada, terminaron al último del show. “Lo peor fue que los que habíamos pagado 175 soles por la zona preferencial, estábamos atrás de los que pagaron 75 soles zona Updayc”, escribe.

Según el testimonio, estos altercados se dieron justo cuando Ezio Oliva se encontraba en el escenario cantando. “El que pagó pato fue Ezio Oliva que inició el concierto”, dijo.

Caos y descontrol se desató cuando Ezio Oliva cantaba en concierto masivo ‘Amor bajo las estrellas’

