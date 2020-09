Ezio Oliva estrenó ‘En la habitación’, una canción con la que rinde homenaje a su familia, compuesta por la conductora Karen Schwarz y sus pequeñas hijas Antonia y Cayetana. El cantante, cuenta que afrontó duros momentos no solo en su carrera musical, sino también con con la llegada de su última bebé que finalmente pudo afrontar y resolver con apoyo de sus seres más queridos.

“'En la habitación' es una canción muy honesta muy real que traduce lo que estamos viviendo en nuestras casas. En medio de tanto dolor y tanta oscuridad por el maldito bicho, en nuestras familias encontramos esta luz. Siento que mi gran sostén ha sido mi familia. Lo que me ha tocado vivir en los últimos meses ha sido complicado”, cuenta Ezio Oliva en entrevista con Trome.

¿Cómo afrontaste la pandemia? ¿de qué forma te afectó en el plano profesional?

He tenido mi propio proceso, mi propia crisis emocional. Me tocó afrontar que venía con un ritmo de vida muy fuerte. Esforzándome muchísimo, sin dormir, ni descansar. Viendo entre México y Perú. Lo que más me afectó fue sentir que todo este esfuerzo que le había puesto se paró sin buscarlo.

También hubo una alerta en el embarazo de Karen Schwarz a los 7 meses...

Primero empecé con el tema emocional de mi carrera y luego vino el tema de la bebé, del embarazo, de la noticia del corazoncito de Cayetana. Se juntaron muchas pruebas en medio de una crisis (pandemia) que se venía con fuerza y muerte. Fueron meses de muchos retos, pero agradezco tener salud, un plato de comida , una casa porque hay gente que la pasa peor.

¿Qué otros retos y pruebas se te presentaron en estos meses?

Yo me quedé sin conciertos, tuvimos esta gran prueba que nos dijeron que la bebé venía con un problema en el corazoncito, pero gracias a Dios está mejorando. En familia hemos podido resolver estos problemas, acompañarnos y seguir caminando.

Cuando Karen anunció el problema de salud de Cayetana muchos se preocuparon ¿Es muy grave?

Es un tema que tiene que resolverse solo, es tan chiquita que ese es el camino. Gracias a Dios está evolucionando. Esperemos que en los próximos años y meses todo esto vuelva a la normalidad.

¿imaginaste cuando eras joven tener la familia que tienes ahora?

Más me imagina el hecho de tener que trabajar mucho para cumplir mis sueños. Nunca me imaginé tener una familia como tal. Cuando la persona llega, uno no lo planea. Conocí a la mejor compañera que me pudo dar la vida. Karen es mi socia, el amor de mi vida. Dejé que todo fluya. Los planes que tiene la vida y Dios para ti son mucho mejor de los que uno imagina.