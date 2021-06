LO TOMA CON HUMOR. Ezio Oliva decidió ironizar con uno de los memes que los usuarios de redes sociales viralizaron el último miércoles, luego que la ONPE revisara públicamente los votos impugnados durante el conteo tras las Elecciones 2021, donde Pedro Castillo le lleva la delantera a Keiko Fujimori.

En su cuenta de Instagram, el cantante peruano compartió un meme en el que le atribuyen uno de los votos impugnados. En la imagen, se ve que una persona marcó la opción de Fuerza Popular, pero con una diminuta ‘x’ en la parte superior derecha del recuadro.

“Esta bien que yo sea chiquito pero esta vez si se pasaron de fríos con este Meme 😂😂😂😂”, escribió el esposo de Karen Schwarz, generando miles de reacciones y comentarios, inclusive de Susan Prieto, Sandra Muente y el rapero Jaze.

Ezio Oliva reacciona con humor cuando le atribuyen voto impugnado

PIDE RESPETO Y TOLERANCIA

Unas horas antes de su divertido post en Instagram, Ezio Oliva emitió un pronunciamiento donde pedía respeto y tolerancia por el prójimo, en medio de la contienda electoral que tiene dividido al país y que ha desatado una ola de ataques racistas.

“Sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales de mi país, esté o no de acuerdo, me he propuesto no perder el Respeto y la Tolerancia por el prójimo, por lo que los invito a lo mismo. 🇵🇪 La violencia no es el camino y unidos haremos siempre más”, escribió el intérprete.