El cantante Ezio Oliva continúa su visita a tierras mexicanas y este sábado un niño del país azteca lo sorprendió con su extraordinario talento para vender sus productos mientras comía en un restaurante.

El intérprete de “Siempre has sido tu” no pudo ocultar su asombro con el talento del pequeño para el habla. Es así que no dudó en comprarle todas las barras de chocolates que vendía.

(Fuente: Instagram @eziooliva)

A través de sus historias de Instagram, Ezio Oliva compartió un video para mostrarles a sus seguidores la agudeza del menor para ofrecer sus golosinas. “Talento Mexa. Un genio hermanito”, escribió.

Además de comprarle todos sus productos, el esposo de Karen Schwarz habría tomado unos minutos para conocer un poco más del menor.

“Les presento a Uriel. Un gusto conocerte hermanito”, añadió en la fotografía en la que se le ve junto al niño.

