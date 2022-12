Fabianne Hayashida, exintegrante del desaparecido programa ‘Combate’, utilizó sus redes sociales para hacer alarde del obsequio que recibió por parte de su esposo Mario Rangel en Navidad.

A través de un video de Instagram, la modelo dijo que su esposo le regaló un iPhone 14, equipo que cuesta entre los 5 mil y 7 mil soles.

“No saben cuanto he esperado para abrir mi regalo de Navidad. Mi esposito me regaló este iPhone, así que vamos a ver de qué color es y todas las características que tiene”, dijo al inicio de su clip.

“Miren es este, es el iPhone 14 Pro y no es el grande ni el plus. Es el morado y de 256 GB. ¡Lo amo! No puede ser, la que quería hace tiempo ”, añadió muy emocionada.

Fabianne Hayashida viajó a Disney

Fabianne Hayashida viajó a Magic Kingdom, Florida, junto a su esposo Mario Rangel. La feliz pareja compartió fotos de su nueva aventura juntos y derrochó amor.

La modelo recorrió distintas atracciones del parque temático y no pudo faltar la postal con el Castillo Disney.

