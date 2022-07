La temperatura se elevó en la reciente edición de Esto es guerra. Johanna San Miguel expresaba su ‘dolor’ tras una competencia, cuando Fabio Agostini se acercó al micrófono y sorprendió a todos al coquetearla.

El espigado competidor tomó la palabra ante el pedido de Johanna San Miguel de que le digan cosas bonitas. Sin embargo, quedó atónita tras recibir una propuesta subida de tono.

“ Viste que ‘En boca de todos’ no he hablado mal de ti. Ni siquiera he hablado, te tengo mucho cariño. Y ya que estás hablando de competencia, que dices que nos tumbarías uno por uno, me ofresco de voluntario para que me tumbes cuando quieras ”, manifestó.

Ante ello, tanto Johanna como Renzo Schuller estallaron de risa frente a esta proposición del integrante de los ‘Combatientes’. La conductora evidenció su incomodidad, pero le siguió el juego al competidor.

Fabio Agostini se le insinúa a Johanna San Miguel

La respuesta de Johanna San Miguel

Johanna San Miguel no se quedó callada y ‘parchó’ a Fabio, comentándole que sabría dónde tumbarla si este intentase meterse con ella.

“Escuchame mi amor, ¿cuános años tienes? (...) Cuando tú te metas conmigo ya sabes dónde te voy a tumbar”, replicó.

Cabe recordar que esta semana se disputan las semifinales de Esto es Guerra, la cual permitirá definir a los finalistas de cara al final de temporada.

