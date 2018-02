Fabio Agostini dice que 'amistad' que tiene con Mayra Goñi no la tendría con nadie [VIDEO]

Fabio Agostini reconoció que desde hace cinco meses está saliendo con la actriz Mayra Goñi, pero recalcó que aún no son enamorados.



“Las cosas con ella cada vez van mejor. Estoy muy feliz conociéndola, aún no me declaro, pero la amistad que tengo con ella no la tengo con nadie ni quiero tenerla”, comentó.



Por otro lado, Fabio arremetió contra Erick Sabater, luego que el dominicano dijo que haría que lo deporten.



“Me hace tanta gracia que un pobre tonto como Sabater diga que nos va a deportar (a su hermano Bruno y a él). ¿Quién es este caradura para decir que puede deportar a una persona? ¿Acaso trabaja en Migraciones? Nunca le hemos levantando la mano a nadie, en cambio, este sinvergüenza no para de incitar y provocar delante de cámaras. Debería agradecer a los Agostini que le estamos dando vida”, afirmó. (L.Gamarra)