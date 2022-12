Fabrizio Aguilar, director de conocidas cintas nacionales como Paloma de Papel y Tarata, consideró que en Lima no hay un apoyo hacia los vecinos de otras ciudades, ante las protestas que sacuden el interior del país.

TE VA A INTERESAR: FIORELLA RETTIZ CELEBRÓ SUS 30 AÑOS Y SORPRENDIÓ HACIENDO EL BAILE DE ANITA

El cineasta utilizó su cuenta en Facebook para compartir sus impresiones sobre la coyuntura nacional: “Qué pena das, limeño, con tu silencio indolente, con tu clasismo y racismo. Qué pena das”, escribió.

La publicación recibió diversos tipos de comentarios, ya sean a favor o en contra, incluso algunos recordando las graves acusaciones de corrupción contra el expresidente Pedro Castillo.

FABRIZIO AGUILAR Y ‘MEMO’ MICHAEL FINSETH SE ENFRENTAN EN REDES SOCIALES

Hace unos días, Fabrizio Aguilar protagonizó una acalorada discusión con Michael Finseth, el recordado ‘Memo’ de Mil Oficios, p por el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Todo comenzó cuando Finseth se dirigió a Aguilar con este mensaje: “Hola, Fabrizio, te noto silencioso. Qué te parece el nuevo premier del Perú, por el partido que votaste el de Castillo y Cerrón desde la madre patria.”

Fabrizio Aguilar no tardó en responder, acusando a Michael Finseth acusándolo de seguir llorando porque no ganó la K y de no seguirlo por no publicar nada interesante que comentar.

MÁS INFORMACIÓN: