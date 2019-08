Página Facebook difunde noticia falsa sobre estado de salud del Zorro Zupe y él inicia acciones legales

Una página Facebook lanzó una noticia falsa sobre la salud Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el Zorro Zupe. "El Julgolero" compartió una información que el mejor amigo de Tilsa Lozano jamás ha dicho en ningún medio.

A través de su cuenta Instagram, el polémico personaje de la farándula compartió el documento que el Estudio Warthon ha enviado a la opinión pública aclarando que la información de 'El Julgolero' es completamente falsa.

"Aclaramos que es FALSO que haya dado entrevista alguna al programa televisivo 'Válgame Dios' relacionada a su estado de salud, por lo que NEGAMOS categóricamente el contenido de dicha publicación por ser falsa y tendenciosa", se lee en el comunicado.

En la publicación de la página Facebook se habla sobre una supuesta confesión en el programa Válgame Dios por parte del propio Zorro Zupe sobre su estado de salud. Sin embargo, esa imagen ha sido editada.

En el documento del estudio de abogados, se exhorta a los administradores a hacer una rectificación inmediata sobre la mentira que han publicado. De lo contrario, iniciarán acciones legales contra los que "elaboraron, publicaron y difundieron' ese mensaje.

Esta no es la primera vez que una noticia falsa circula por redes sociales. Hace unos días, circuló un mensaje vía Twitter de la supuesta cuenta de Alejandra Baigorria. El texto criticaba a Gladys Tejeda.

"Tanta cámara a Gladys Tejeda, lo que hace ella lo hago yo a diario en el programa y con obstáculos. No tiene gracia, no jala auspiciadores", se leía. La participante de Esto Es Guerra aclaró que ella jamás escribió algo así y que no se realizó de su cuenta personal.

Alejandra Baigorria lamentó que haya gente en internet que pierda su tiempo inventando noticias a expensas de personas mediáticos y señaló que ella no siente más que orgullo por la atleta nacional.