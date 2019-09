Facebook sancionó a Carlos Álvarez por compartir supuestos mensajes de xenofobia contra los venezolanos

Se defiende. Hace unos días, el humorista Carlos Álvarez compartió un extenso video en su cuenta Facebook hablando sobre la inseguridad ciudadana que existe en el Perú, a raíz del asesinato y descuartizamiento en San Martín de Porres.

En la transmisión en vivo vía Facebook, el comediante explicó su postura sobre la expulsión inmediata de los 'malos venezolanos' que llegaban a nuestro país para delinquir y, luego, ser apresados en los penales que pagan los peruanos.

Tras esas declaraciones, Carlos Álvarez no volvió a publicar nada más en su cuenta Facebook. Recién este lunes compartió un video contando que la plataforma de Mark Zuckerberg lo había sancionado por 7 horas aproximadamente por mensajes supuestamente 'xenófobos'.

"Los señores de Facebook me han castigado durante 7 horas. No puedo colgar ningún video o mensaje porque -supuestamente- estoy compartiendo mensajes xenófobos. Yo no practico la xenofobia. Quiero aclarar eso", explicó.

Además, reiteró que él jamás se refirió a todos los venezolanos, sino extranjeros en general que causan males en la sociedad peruana. Lamentó que Facebook califique su opinión como xenofobia.

"Los mensajes que he transmitido fueron contra la inseguridad, la delincuencia, delincuentes extranjeros -del país que sea- que hacen daño a nuestro país. Ahora resulta que emitir una opinión (...) es xenofobia. Eso no es xenofobia", indicó.

Finalmente, Carlos Álvarez reiteró su frase: "El Perú es nuestra casa y la casa se respeta" y negó que él haya organizado una marcha contra los malos venezolanos en el Perú. "Los derechos humanos deben ser para los humanos que son derechos"