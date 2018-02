Juliana Oxenford respondió a quienes dicen que "tiene odio en su corazón" [FOTOS] 

En Facebook, la periodista Juliana Oxenford respondió a sus detractores quienes le dicen que “tiene odio en su corazón” con una imagen en ropa de baño y con el rostro cubierto por su cabello.



Según la publicación de Juliana Oxenford en su cuenta de Facebook, “una cosa es opinar sobre el trabajo de alguien, y otra inventar y especular sobre vida e infancia de terceras personas”, escribió.



Juliana Oxenford destacó en Facebook que cuando dice algo es porque “opino sobre lo que veo”, pero “nunca sobre la intimidad ni vida personal de la gente”.



Julian Oxenford mencionó que le da “risa cuando dicen que tengo “odio” en el corazón. Se sorprenderían del amor que doy y recibo”, indicó en su publicación en Facebook.



“Hablar fuerte y claro no me convierte en una mala persona. A mí las verdades a medias y las sonrisas diplomáticas me parecen actitudes hipócritas que me avergüenzan y rechazo.

Lindo domingo para todos”, agregó Juliana Oxenford en su publicación de Facebook.



“Yo mientras tanto seguiré disfrutando del mar”, finalizó con una imagen en Facebook donde aparece con ropa de baño y con el rostro cubierto por su cabello.

