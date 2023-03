Facundo González descartó tener intenciones de conquistar nuevamente a Paloma Fiuza.

“Está recontra cerrado, con candado y todo. Le tengo mucho cariño a Palomita, hay aprecio, pero todo bien”, aseguró en ‘Más espectáculos’.

Asimismo, comentó que no tendría problema en besar a la garota si se lo ponen como reto en ‘Esto es guerra’.

“Si a mí me ponen el reto de besar a alguien, lo tomo como un trabajo. Estoy soltero hace tres años y me siento tranquilo, bien”, dijo González.

Paloma Fiuza explica por qué se negó a besar a Facundo González en EGG

Antes las cámaras de “América Espectáculos”, Paloma Fiuza explicó los motivos por los que se negó a besar a su expareja Facundo González durante en un reto de actuación de “Esto es Guerra”. La modelo brasileña manifestó que no quería besar a su expareja porque eso implicaba “abrir una puerta cerrada hace años”.

“El reto lo acepté, lo hice. No quise para que la gente no especule cosas que no son, pero sí hice la actuación. Facu es mi compañero de trabajo y no tienen nada de malo, pero el beso estaba bien acalorado”, explicó Fiuza. “No quise abrir esa puerta que está cerrada hace años”, añadió.

Por otro lado, Paloma también se refirió al rose de labios que tuvo con Facundo en la reciente emisión de EEG. “Es verdad, pasa y sé que pasa, pero yo conozco hay gente que quiere jugar eso (…) Él me conoce y sabe que esa carta no se puede caer”, puntualizó.

Finalmente, Paloma descartó alguna posibilidad de retomar su romance con Facundo. “Tenemos una bonita amistad y es mi compañero de trabajo. No hay nada más entre nosotros y no habrá”, indicó.