Facundo González comentó que su meta es incursionar en la conducción y que este San Valentín lo pasará soltero, pero aclaró que tiene amigas porque ‘el cuerpo necesita alimentarse’.

Facundo, te escuché decir que el Día de los Enamorados lo vas a pasar solo, ¿qué pasó?

Lo que pasa es que en este momento estoy tranquilo, solo y relajado, ya en cualquier momento llegará el amor.

¿No hay amigas?

Digo estoy soltero, pero el cuerpo necesita alimentarse, ja, ja, ja.

¿La exposición en el programa de Gisela marcó un antes y un después en tu vida?

Así es y todo esto empezó cuando llegué aquí y estaba de paso porque me iba a Chile y me llamaron de ‘Esto es guerra’, luego vino lo del programa de Gisela, que fue algo diferente que no solo me sirvió para el baile, sino para prepararme para otras cosas, porque hoy estoy apuntando a la conducción.

Michelle Alexander también dijo que tienes ‘pasta’ para la actuación...

Se lo agradezco y créeme que me voy a preparar para no defraudarlos.

