QUÉ POLÉMICO. En el 2012, Facundo González vivía una controversia en su país natal, Argentina. Según videos expuestos por ‘Amor y Fuego’, el popular ‘guacho’ de Esto es Guerra negaba un romance con el multimillonario argentino Ricardo Fort, pese a que él sí lo reconocía y hasta incluso revelaba intimidad entre ambos.

En reconocido empresario ‘Chocolatero’, que falleció en el 2013, se enfrentó al ahora chico reality EN VIVO en un programa de baile. Ambos discutieron, sin embargo, fue el mismo millonario quien se tomó la atribución en increparle a Facundo.

“¿Quiere que yo me calle? No me voy a callar. Me lo presentan y una noche tuve relaciones con él y le pagué, no quise ser más nada él (...) A mí me indigna cuando se hacen los machos y la maricona** quedo yo... perdón, el gay quedo yo. No me interesa cámaras... con una sola noche me saqué las ganas que tenía y nada más, listo. No me acuerdo cuánto le pagué la noche, estos chicos son baratos ” remarcó.

TROME | Peluchín saca archivo de millonario argentino sobre Facundo González

FACUNDO GONZÁLEZ NIEGA A MILLONARIO

El programa ‘Amor y Fuego’ sacó el polémico archivo de Facundo González en un reality de Argentina. El popular ‘Guacho’ fue vinculado en el pasado con el excéntrico millonario Ricardo Fort, conocido como ‘El Chocolatero’. Ambos personajes discutieron EN VIVO en el desaparecido show ‘Soñando por Bailar’, sin embargo, el chico reality lo negó.

“ Es un pobre tipo que me da lástima, con todo lo que tiene no es feliz, es lamentable ”, fueron las declaraciones de Facundo en Argentina, desmintiendo al empresario por haber revelado que tuvo intimidad con él.