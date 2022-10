El chico reality Facundo González se encuentra en medio de la polémica luego que Rodrigo González reveló que habría tenido un romance con Ricardo Fort, empresario, cantante y actor argentino.

Ricardo Fort nació el 5 de noviembre de 1968, fue hijo de la vedette Marta Campa de Fort y el empresario Carlos Augusto Fort, con solo 4 años en el ojo público en el país gaucho, se convirtió en una de las figuras más populares en la televisión.

A pesar de venir de una familia acomodada, Ricardo eligió la carrera artística. En el 2009, participó en “El musical de tus sueños”, programa parecido a ShowMatch de Marcelo Tinelli, el programa más exitoso de la televisión argentina.

Fort continúo con estos programas, siendo parte de otros ciclos de Bailando por un sueño, pero no como participante sino como jurado.

Si bien fue relacionado con varias mujeres, en el 2011 reconoció que era bisexual, una de sus parejas más conocidas fue Gustavo Martínez , ya que cuando ambos estaban juntos, el empresario decidió ser padre de dos niños a través del vientre de alquiler.

¿Qué relación tuvo Facundo González con Ricardo Fort?

Según reveló el programa de Amor y Fuego, en el 2012, fue el mismo Ricardo Fort, quien reveló que tuvo relaciones con Facundo González y que le pagó.

“ ¿Quiere que yo me calle? No me voy a callar. Me lo presentan y una noche tuve relaciones con él y le pagué, no quise ser más nada él (...) A mí me indigna cuando se hacen los machos y la mariconada quedo yo... perdón, el gay quedó yo. No me interesa cámaras... con una sola noche me saqué las ganas que tenía y nada más, listo. No me acuerdo cuánto le pagué la noche, estos chicos son baratos” remarcó.

TROME | Peluchín saca archivo de millonario argentino sobre Facundo González

¿Cómo murió Ricardo Fort?

Ricardo Fort falleció el 21 de noviembre de 2013 debido a un paro cardíaco tras complicaciones de su salud debido a una fractura femoral y lesiones en la columna y la rodilla.

En una entrevista, el mismo empresario habló sobre su salud y se mostró arrepentido de entrenar desde muy joven. “Me arrepiento de haber entrenado desde los 16 años con mucho peso. Mi físico fue siempre lo primero, y me equivoqué”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR