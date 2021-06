Farid Ode dijo que ser padre le cambió la forma de ver la vida y se saca la mugre por sus hijas. Pasará el ‘Día del padre’ chambeando en su restaurante ‘La Fogatita Marina’ y en la noche cenará con su hija Gamille, ya que la menor viajó a Iquitos con su mamá.

“Estoy un poco triste porque mi hijita chiquita se ha ido con su mamá a Iquitos, justo antes del Día del padre, no la voy a ver por lo menos un mes. Lo bonito es que mi hijita Gamille está acá y en la noche iré a cenar con mi bebé grande”, dijo el popular ‘Fogatita’.

¿Ser padre te cambió la vida?

Por supuesto. Ser padre, para mí, es algo maravilloso, increíble que me cambió la vida por completo. Es cierto, cuando dicen que ser padre cambia tu manera de pensar, de ver las cosas, de ver el mundo. Yo sé que hay dos personitas por las cuáles tengo que luchar y salir adelante hasta que Dios me dé vida.

Ese es tu mayor deseo.

Yo vivo muy feliz con mis hijas y ojalá que Dios me dé muchos años de vida para verlas realizadas, ser profesionales...

El otro día Gamille contó, en una entrevista, que la molestaban de chica porque te decían ‘mantenido’, pero ella sabe que no es cierto porque siempre te vio trabajando.

Es verdad. En la televisión te hacen una fama de acuerdo al personaje que interpretas, es como un teatro pero dentro de la televisión, pero la vida privada de cada uno siempre es distinta. Yo trabajé desde muy pequeño, empecé a chambear desde que ingresé a la Universidad, como a los 17 o 18 años, para pagar mis estudios.

¿De dónde salió la fama de mantenido?

De un personaje, pero yo siempre he trabajado nunca me gustó estar sin un sol en el bolsillo, siempre me preocupé por tener mis cosas. Ahora gracias a Dios estoy bien, tengo mis empresas, mis cosas, no me falta nada.

¿Estás feliz con lo que has logrado?

Todo lo que he conseguido ha sido con mucho esfuerzo y dedicación, pero la gente siempre se ha llevado por lo que sale o dicen en televisión. Y precisamente en televisión uno nunca dice lo que realmente es.

Tus hijas son tu mayor motivo para seguir esforzándote.

Mis hijas, desde que tienen uso de razón, saben que su padre ha trabajado toda la vida y lo poco o mucho que he tengo se lo he brindado a ellas.

