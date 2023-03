El cantante Farik Grippa contó que dejó de ser parte de la disquera Chim Pum Music donde iba a grabar con el productor Sergio George; pero reafirmó que sus planes de internacionalización siguen intactos.

“He dado un paso al costado porque no estábamos mirando el mismo norte, yo les deseo lo mejor y ahora estoy enfocado en crecer a nivel internacional, pues alisto una gira a Argentina, Colombia y Panamá”, dijo Farik Grippa.

¿Esto no te desalienta en tu carrera?

No, para nada. El año pasado fue muy bueno para mí, pues no solo cumplí el sueño de ser telonero de Marc Anthony, sino que también me presenté en el Gran Teatro Nacional, y son momentos inolvidables de mi carrera. Tengo 15 años luchándola y voy a seguir esforzándome para crecer.

¿Ahora qué se viene en lo musical?

Estoy por grabar nuevos temas, pues el público los reclama y con shows pendientes en las próximas semanas. Cuando vaya a Colombia también voy a aprovechar para grabar cosas nuevas.

“TENGO 17 AÑOS CON MI ESPOSA”

El cantante Farik Grippa calificó como una bendición a su familia, en especial, a su esposa Andreina Pastor, con quien lleva 17 años juntos y tienen una hija de trece años.

“Con mi esposa llevamos 17 años juntos, tenemos una hija de trece años y es mi cable a tierra, siempre me está respaldando en mis aciertos y desaciertos que puedo tener como ser humano, pero juntos estamos creciendo. Creo que la base de nuestra relación se basa en hablar siempre con la verdad y nunca irnos a dormir peleados” comentó el salsero Farik Grippa.

¿Qué consejo le darías a las jóvenes parejas para ser exitosos en el amor?

Creo que en una relación siempre hay que hablar con la verdad, en mi caso, nunca me voy peleado con ella, podemos tener un mal día, tenemos el carácter muy chocante pero nunca, nunca nos vamos a dormir fastidiados. Nosotros conversamos mucho, nos reímos mucho y somos mejores amigos... antes de ser pareja, somos amigos.

Eso es importantísimo...

Es la base diría yo. Además, hay mucho respeto entre nosotros, en todos estos años nunca nos hemos mandado lejos, ni una falta de respeto. Ambos nos admiramos y eso es difícil de encontrar en una pareja. Me siento afortunado de encontrar en ella un respaldo importante y le cuento todo, hasta si he visto a una chica guapa, hay mucha confianza, somos cómplices y eso nos mantiene juntos tantos años.

