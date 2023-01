El cantante Farik Grippa contó que en breve empezará a grabar con el productor Sergio George y que no solo hará salsa, sino que sorprenderá con otros géneros para empezar su internacionalización.

“Al haber firmado con Sergio George se vienen cosas importantes, era algo que soñaba desde hace mucho tiempo y voy a trabajar duro porque quiero la internacionalización, poder ser nominado al Grammy Latino... y se van a venir colaboraciones importantes, pues no solo hará salsa sino otros géneros, creo que estoy en el camino correcto”, comentó Farik Grippa.

¿Cerraste bien el 2022?

Mi balance es que el 2022 ha sido un carrusel de emociones y quiero agradecer a todo el público por su cariño, pues después de la pandemia hemos persistido y creo que he hecho historia; pues estuve en el Gran Teatro Nacional, fui telonero de Marc Anthony y firmé con Sergio George. Creo que esto demuestra la constancia y el trabajo fuerte que estoy realizando.

¿Y en lo personal cómo te ha ido?

Es una bendición de tener una familia tan espectacular como la que tengo, siempre son mi cable a tierra. Los que siempre me están respaldando mis decisiones, yo trabajo por ellos. Siempre me he trazado metas a mediano y corto plazo y tanto mis padres desde el primer minuto; así como mi esposa, con quien llevo 17 años juntos y tenemos una hija de 13, me ha respaldado en mis aciertos y desaciertos. A veces, como ser humano puedes no atinar en algunas cosas pero siempre están conmigo.

LANZÓ VERSIÓN ‘AIRES DE NAVIDAD’ DE HÉCTOR LAVOE

El cantante Farik Grippa agradeció al público por la buena aceptación que ha tenido el tema ‘Aires de Navidad’, que grabó junto a Cielo Torres, You Salsa y Neiram, que es una versión renovada del clásico tema que grabó Héctor Lavoe junto al tromobista Willie Colón en los años 70.

“Hace poco lanzamos el tema ‘Aires de Navidad’ que grabé junto a mis compañeros Cielo Torres, You Salsa y Neiram; y en pocos días ha tenido mucha aceptación del público y por ello, estamos muy agradecidos. El público peruano es muy salsero y hemos querido hacer versión renovada del clásico tema de Héctor Lavoe que todos conocemos y que se escucha mucho en estas épocas”, comentó Farik Grippa.

Por otro lado, el salsero comentó que planea reabrir la cebichería ‘El Rubio’, que fue dirigida por su abuelo y su padre en el distrito de San Miguel, y que albergó por muchos años a los salseros internacionales y figuras de la música.

