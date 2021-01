La actriz cómica Fátima Segovia, ‘La chuecona’, descartó ingresar a la plataforma ‘Only fans’, pues retribuye gratuitamente el cariño del público en sus redes sociales.

Asimismo, comentó que se encuentra feliz por seguir formando parte del elenco de Jorge Benavides, quien en febrero empezará con nuevo programa cómico en ATV.

“Es cierto que muchos fans me han pedido que tenga una cuenta en ‘Only fans’ y hasta me dicen que me voy a volver millonaria ... pero no lo voy a hacer, yo considero que no sería correcto. Todo lo voy a seguir haciendo gratuitamente por Instagram, donde comparto contenido para mis seguidores, quienes me muestran su cariño”, comentó Fátima.

Respecto al nuevo programa que planifica JB para ATV, dijo que será un gran reto.

“Me siento muy contenta de trabajar junto a Jorge Benavides y todo el elenco, somos una familia y nos esforzamos cada semana para entretener al público. Ya tengo 8 años en el programa, siempre estoy aprendiendo y la nueva etapa en ATV es un gran reto”, agregó.

Por otro lado, calificó que su compañero Carlos Vílchez se encuentra muy feliz en su actual relación.

“Él está muy feliz, ambos se complementan, son el uno para el otro”, refirió la actriz cómica. (E.C.)