El presentador de ‘América Noticias. Primera Edición’, Federico Salazar , dijo que está muy contento con la llegada de su primer nieto Mateo y será un abuelo consentidor, pues ‘con los nietos la responsabilidad es de los papás’. Además, nos contó que le cambió dos veces los pañales durante su visita a Alemania, donde vive su hijo Sebastián Salazar con su novia Lisa Infante.

Federico, hace poco estuviste por Alemania y conociste a tu primer nieto, ¿cómo te sentiste?

Es lo máximo, es mi primer nieto, nunca antes había sentido algo así, ya mi padre me había advertido que el ser abuelo es completamente distinto.

Se dice que los abuelos son más consentidores con los nietos que con los hijos...

Claro, porque con los hijos uno tiene la responsabilidad y con los nietos la responsabilidad es de los papás. No tengo por qué dedicarme a su educación porque para eso están los papás, solamente (se encargará de) engreírlo y disfrutarlo.

¿Le has dado algunos consejos a tu hijo para cambiar pañales?

Sí, claro, y cuando estuve ahí también cambié un par de veces pañales, pero ellos (su hijo Sebastián y su novia Lisa) están de lo más bien, están adaptándose a los horarios y a la ciudad que es diferente que acá. Los veo muy bien, ya están pasando la peor parte de las amanecidas y espero que les siga yendo bien.

¿Cuánto tiempo de nacido tiene tu nieto?

Hoy cumple un mes, nació el 25 de diciembre y yo lo conocí los primeros días de enero, ya tenía un par de semanas de nacido.

¿Viajaste solo a Alemania?

No, fui con otro de mis hijos. Katia (Condos) no viajó por temas de trabajo, pero ella está feliz, le enseñé todas las fotos y quiere ir a visitarlos en cuanto pueda.

¿Y cómo te sentiste de regresar a la conducción de ‘Primera Edición’ tras tus vacaciones?

Muy bien, llegué unos días antes de que terminen mis vacaciones para adaptarme al horario, pues yo me despierto 3 y 30 de la madrugada para la conducción. Estoy en el programa desde casi al inicio, ya serían como 30 años.

VALERIA PIAZZA LO LLAMA ‘ABUELO FEDE’

Recordemos que hace un mes Valeria Piazza llamó “abuelo” a Federico Salazar, luego de anunciar que el nacimiento de su primer nieto, primogénito de Sebastián Salazar , hijo del conductor de ‘América Noticias.

“Nuestro querido Federico Salazar es abuelo, es un abuelo chocho. ‘Abuelo Fede’ por favor, cómo te sientes”, dijo.

La reacción de Federico no se hizo esperar, el periodista se mostró con una sonrisa de oreja a oreja y dijo: “Me siento un poco mayor, no feliz, contento. Necesito un babero, un babero. Ya ameritaba las canas sino para qué jajaja”.





