Federico Salazar defendió a Magaly Medina tras las críticas que recibió de Janet Barboza por ejercer la carrera de Periodismo sin haber obtenido su título universitario. En entrevista con Trome, el conductor de América Noticias le dio la razón a la ‘Urraca’, quien dijo que hay muchos periodistas con título que ‘no sirven para nada’.

En ese sentido aseguró que hay muchos periodistas que ejercen el oficio sin haber estudiado la especialidad. “César Hildebrant estudió historia, Sol Carreño es abogada, mi padre que toda la vida hizo periodismo estudió derecho. En esa época hacíamos más capacitación empírica, nos ponían a alguien mayor que supiera y poco a poco nos iba entrenando”, dijo.

Asimismo, reconoció que jamás se propuso seguir la carrera. “Yo nunca hubiera pensando en estudiar periodismo. Yo estudié Filosofía pero me ha ido muy bien combinando las dos cosas. Y Magaly es alguien que también se ha demostrado en la cancha... que lo haga bien o mal, no tiene que ver con que tenga título o no”, indicó Federico Salazar.

“Supongo que Janet, que no está particularmente en el ambiente periodístico, creerá que el título es lo que te hace ser periodista pero eso no es necesariamente así”, agregó.

Finalmente, no consideró que esté mal sacar el título pero no tenerlo ‘no descalifica a aquellos que no hemos estudiado la especialidad'.

MAGALY Y JANET

El último lunes Magaly Medina y Janet Barboza protagonizaron una acalorada entrevista donde se dijeron de todo, incluso atacándose con el tema de sus cirugías. Sin embargo, todo llegó a su punto más álgido cuando la ‘rulitos’ le reclamó por ejercer el periodismo sin haber sacado su título.

Indignada, Magaly contestó con todo y aseguró que no es necesario obtener el grado para ser periodista. En ese sentido nombró a Federico Salazar y César Hildebrant, filósofo e historiador respectivamente que nunca cursaron la carrera.

Luego, el Colegio de Periodistas del Perú se pronunció por la pelea televisiva y calificó a la periodista de lastre, por protagonizar este tipo de enfrentamientos en la TV. Magaly no esperó y arremetió con todo contra la institución, a la cual criticó por no fiscalizar al programa Válgame.

