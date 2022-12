FUERTE Y CLARO. Los periodistas Federico Salazar y Verónica Linares no fueron ajenos a las agresiones que sufrieron las instalaciones de América Televisión y Canal N por parte de inescrupulosos manifestantes. Los conductores condenaron los ataques y llamaron grupo delincuencial a las personas que causaron los daños.

“Eso no es una manifestación a favor o en contra de una posición determinada... No venían como han podido ver, que no tenían pancartas, carteles, no había consignas ”, iniciaron diciendo los periodistas señalando que no se trataba de protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Federico Salazar fue enfático en señalar que las funciones de América Televisión no se detendrán, puesto que este grupo solo quiere sembrar el terror como lo hizo Sendero Luminoso en años anteriores.

“Más bien, en silencio, como si fueran un grupo delincuencial, tenían como objetivo sembrar miedo, terror, pero tal como enfrentamos en otras ocasiones, el miedo y terror que, por ejemplo, Sendero Luminoso quiso buscar en nuestro país, no vamos a dejar de trabajar ni vamos a dejar de entretenerlos a ustedes ”, resaltó.

Vandalismo contra canales de televisión

“EL PERÚ NO PUEDE PARAR”, MENCIONAN LOS PERIODISTAS

Finalmente, en un enfático discurso, tanto Federico Salazar y Verónica Linares se dirigieron hacia las personas que están a favor de Pedro Castillo, pese haber dado un golpe de estado.

“ Desde América y Canal N les decimos a quienes están a favor del golpe de estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo, que vamos a seguir adelante . El Perú no puede parar”, finalizaron los periodistas.