El Día Internacional de la Mujer viene haciendo eco en las redes sociales. Diversos artistas de la farándula local han recurrido a Instagram para dejar emotivos mensajes en los que han manifestado la importancia de este día.

Magdyel ugaz, GianMarco, Carlos Alcántara, Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Magaly Medina, Connie Chaparro, Chiara Pinasco, Susan Ochoa, Mavila Huertas, entre otros personajes, dejaron sus saludos y mensajes de reflexión.

Una de las que más se extendió en su publicación de Instragram fue Chiara, quien optó por compartir una fotografía de su hija junto al siguiente texto: “¿El mundo es de Ellas? Es difícil pensar en un texto inspirador y motivador cuando las estadísticas de feminicidios y niñas y niños desaparecidos en lo que va en los 2 meses y pocos días del 2020 en nuestro país son tan alarmantes. Pero es justo y necesario. Cuando te dicen que vas a ser mamá de una niña la ilusión de pensar en una compañerita de por vida te cautiva. Pero díganme si esa ilusión no viene acompañada de un gran temor. Un temor a que pasen por todas las incomodidades por las que pasamos las mujeres a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, juventud y adultez”.

“Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Siéntete orgullosa porque solo tú sabes lo que te costó llegar hasta acá. Disfruten su domingo”, escribió Magaly junto a una sexy fotografía.

Maju Mantilla optó por compartir una fotografía donde se luce al lado de su pequeña hija “Levantemos los brazos porque juntas, unidas, seguiremos apoyándonos para seguir llegando alto. Feliz día a todas las mujeres”, incluyó en la leyenda.

Tula Rodríguez manifestó que la sociedad se encuentra lejos de poder celebrar el Día de la Mujer, pero agradeció haberse convertido en madre de su hija.

“En el Día internacional de la Mujer, estamos muy lejos de celebrar algo. Sin embargo, no hay día que pase que no agradezca desde el fondo de mi corazón ser una mujer con todas sus letras. Sí, el camino es más difícil eso es innegable, pero nada me hace sentir más orgullosa de haber dado luz a una vida que veo asombrada cómo día a día se transforma en una mujer maravillosa”, dijo.

Yahaira Plasencia dedicó su publicación a su madre por ser un ejemplo en su vida. “¡Valientes, creativas, emprendedoras, intuitivas, luchadoras, apasionadas y mucho más! Somos valiosas, mujeres. ¡Hoy, mañana y siempre! Sobre todo a mi madre que es mi ejemplo. Feliz Día de la Mujer”, refirió la intérprete de “Y le dijo” en Instagram.

“Hoy quiero celebrar a esas mujeres que cambiaron la historia, que me inspiran a ser mejor y que me hacen sentir orgullosa de ser mujer! FELIZ DÍA DE LA MUJER a ellas y a todas ustedes que no se cansan de luchar día a día”, dijo Magdyel ugaz.

GianMarco, Carlos Alcántara, Connie Chaparro y Susan Ochoa también utilizaron su Instagram para felicitar a la mujer este 8 de marzo.