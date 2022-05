El recordado actor cómico Rodolfo Carrión ‘Felpudini’, lamentó que su amigo Adolfo Chuiman haya criticado al imitador Jorge Benavides, por el hecho de no haberlo reintegrado al elenco del programa ‘JB en ATV’, debido a su avanzada edad y la pandemia. Además, detalla que ha retomado su faceta como profesor de teatro en los talleres que viene ofreciendo el productor Efraín Aguilar.

“Gracias a Dios me encuentro bien de salud, tengo mis tres vacunas y me cuido mucho para no enfermarme, así que sigo saliendo para adelante”, enfatizó Rodolfo Carrión, el recordado ‘Felpudini’, personaje del desaparecido programa ‘El jefecito’.

Hace unos días Adolfo Chuiman afirmó su molestia porque no seguías trabajando en el programa de Jorge Benavides debido a tu edad, ¿has hablado con él?

Leí lo que dijo Adolfito (Chuiman) y creo que exageró con sus palabras, no debería meterse con Jorge Benavides. Ya le explique las razones del canal para no arriesgar mi salud y tengo que esperar un tiempo, por mi parte, no tengo ningún resentimiento con JB, él me ha ayudado muchísimo, es una buena, creo que sus críticas fueron injustas.

Debe estar preocupado por ti...

Somos amigos de toda la vida, hemos trabajado en muchos proyectos juntos, somos muy unidos. Yo me siento muy contento porque él ahora ha regresado a la televisión con ‘Al fondo hay sitio’ después de haber estado casi dos años encerrado en su casa por la pandemia.

¿Y ahora en qué proyectos estás?

Por ahora he regresado a una de mis pasiones que es enseñar, pues me convocó Efraín Aguilar para dictar clases en sus talleres de actuación y estoy formando a nuevos talentos para el teatro.

CHUIMAN RECLAMA POR FELPUDINI

Adolfo Chuimán se animó a opinar sobre las recientes declaraciones de su amigo Rodolfo Carrión, conocido popularmente como ‘Felpudini’, quien reconoció públicamente que no fue convocado a trabajar en “JB en ATV” debido a su avanzada edad.

Chuimán confesó que está haciendo todo lo posible para que el popular ‘Felpudine’ ingrese a la serie “Al fondo hay sitio”, pues considera que el humorista tiene talento de sobra.

“Por supuesto que tiene para rato. Lo quiero meter en “Al fondo hay sitio”, me encantaría, estoy viendo eso. Es mi hermano, eso ya depende de la empresa (…) Estudiamos teatro juntos, toda la vida siendo amigos. Es un excelente ser humano y gran actor”, dijo a El Popular.

Asimismo, el popular ‘Peter’ de “Al fondo hay sitio” enfatizó que le parecía “absurdo” que Jorge Benavides no haya vuelto convocar a Rodolfo Carrión.

“Me parece absurdo, mientras más edad tenga, más experiencia se tiene, sino no existirían grandes actores americanos que, a más de 70 años, filman grandes producciones. Uno es actor cuando nace y cuando muere. La carrera del actor no es para ganar plata, es para actuar en el escenario”, puntualizó.