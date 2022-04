Fernando Armas, quien acaba de cumplir 32 años de carrera artística, comentó que se deben emplear otras herramientas para hacer reír luego que los conductores de ‘Hablando Huev...’ se mofaron de los jugadores de la selección peruana de futsal Down, generando que en las redes sociales se censure el humor que hacen.

“Toda tiene un ciclo en la vida tenemos que estar atentos a esos cambios y saber usar las habilidades y herramientas que tenemos para continuar esta carrera, porque hoy en día estamos valorando nuestros derechos, orígenes, se tiene que respetar y utilizar otro tipo de mecanismos, hay que tener un poco de criterio y continuar. Aquí, en ‘El Reventonazo de la Chola’ ha cambiado terminamos con el golpe, es otro tipo de humor y estamos muy contentos con el regreso de la Chola, porque nos contagia su alegría y chispa”, dijo.

Acabas de cumplir 32 años de vida artística recuerdas tu primera imitación

Claro fue en el programa ‘Trampolín a la Fama’ que conducía el recordado Augusto Ferrando e imité a ‘Soy inocente’ (al Presidente Alberto Fujimori) y estoy agradecido con Dios por seguir en vigencia y tener la oportunidad de irradiar el don que me ha dado que es de dar alegría, entretenimiento y continuar trabajando en la televisión con el gran grupo humano que tenemos en el programa de Chabuca.

‘EL QUE ESTÉ LIBRE DE PECADO...’

¿Qué opinión te merece el ampay del que fue protagonista Aldo Miyashiro?

Mira, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero yo no puedo juzgar porque no soy nadie para hacerlo. Nosotros debemos entender que en este mundo estamos propensos a tentaciones, hay que tener mucha confianza y fuerza para tener una estabilidad emocional. Muchas veces las situaciones no son de un lado, sino del otro lado y uno no debe cuestionar.

Tú imitabas a Aldo...

Sí, acá lo imita Percy y bueno, nada está oculto todo se llega a saber así que el que esté libre de pecado que tire la primera pelota. A mí ya me han sacado de tres grupos de WhatsApp de ‘pichangas’.... Un chiste: El tipo le dice a su esposa ‘mi amor me voy a una ‘pichanga’ y ella responde ‘me voy, nos vamos. Hijos, alístense.

LAS PICHANGAS NO SE MANCHAN

El cómico Fernando Armas afirmó que ‘las pichangas no se manchan’, en alusión a los diversos memes que recorren las redes sociales luego del ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, tras jugar un campeonato con el equipo ‘Once Machos’.

“Hay una catarata de memes en las redes sociales y debo decir que ‘las pichangas no se manchan’, hay que defender nuestro espacio y momento con los amigos ”, dijo Fernando, quien añadió que las ‘pichangas’ lo desestresan.

