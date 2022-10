El destacado productor musical Master Chris, el científico, como lo llaman Mike Bahía, Alexis y Fido, J. Balvin, anunció que llegará a nuestro país para buscar nuevos valores de la música a través de la iniciativa ‘La nueva cepa’ promovida por ‘Los premios heat’ y también destacó el talento de Amy Gutiérrez con quien grabó un tema que pronto saldrá en su nuevo álbum.

“Arranco en el Perú, llego la segunda semana de noviembre para anunciar esta primera convocatoria de ‘La nueva cepa’, voy en buscar al nuevo talento peruano desde cero para darle la oportunidad, como me la dieron a mí, a todos esos artistas que hay no solo en la salsa en distintos géneros musicales y también apoyaremos a los compositores”, dijo Master.

Master Chris, también se trasladará a países como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador, Puerto Rico y Madrid en una segunda etapa, con el mismo fin.

“Esto será por cuatro años, cada año lanzaremos de cada país uno o dos artistas y vamos a grabar con ellos un álbum. También van a participar en distintos festivales como Heat y los que se presenten. Todo se difundirá por la plataforma de ‘Los Premios heat’, ahí van a saber si me gustó o no, le daré pautas a los convocados, todo con una absoluta transparencia”, precisó durante el lanzamiento de esta nueva iniciativa en el marco del Festival Heat en Guayaquil.

CUNA SALSERA

En otro momento Master destacó el talento peruano en el rubro de la salsa, pues ya tuvo la oportunidad de trabajar con Josimar, Daniela Darcourt y hace poco con Amy Guiérrez o Amy G

“He trabajado con Josimar, con Daniela Darcourt y ahorita con Amy Gutiérrez. Ella está cantando un tema mío que aún no sale y ya lo van a escuchar en su próximo álbum. También he oído a’ Son Tentación’ que es una institución de la salsa”, detalló

¿Y con Yahaira Plasencia hará algo?

Con Yahaira tuve la oportunidad de hacer algo urbano, pero no la he producido, ella me cae super bien, pero veremos qué pasa.

FESTIVAL HEAT.

El Festival Heat GYE que se realizó anoche en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, donde más de 30 artistas ofrecieron lo mejor de su arte en un megaevento que se verá en 35 países por la señal de HTV y el live streaming exclusivo Losheat.tv . Entre los artistas extranjeros que llegaron a la ‘Perla del Pacífico’, como se le conoce a Guayaquil, estuvieron Américo, Miriam Cruz (La Loba), Fanny Lu, Eddy Herrera, Pamela Cortés, Mike Bahía, Jorge Celendón, Greeicy, Jessi Uribe, Maxi, quienes alternaron con los ecuatorianos Andreína Bravo, Alkilados, Willy García, Nicole Vega, Dayanara, Nikki Mackliff, Naiza, Mirella Cesa, Yilda Banchón y más.