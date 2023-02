El viernes 17 de febrero, Milena Warthon no pasó desapercibida en su paso por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar 2023. La representane peruana hizo su aparición luciendo un vestido de material reciclado y con un poderoso mensaje escrito en su pecho

La intérprete de “Warmisitay” compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostró cómo fue su preparación previa a presentarse en la gala. “Les cuento que hoy es la gala en Viña del Mar, por eso me he puesto en modo diabla. La temática es reciclaje y naturaleza, por eso me traje mi vestido desde Lima. Está hecho de un jean reciclado y de polleras recicladas. Mi traje está muy bonito, pero lo más importante de todo es (el mensaje)” , se le escucha decir en el clip.

Ya en el evento, la peruana no dudó en posar ante las cámaras que llegaron hasta Chile, lugar en el se viene desarrollando el festival de música más grande de Latinoamérica. Y un detalle que no pasó desapercibido fue el mensaje que llevó en el pecho: “Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje”.

“Esta es una gran oportunidad para mí para poder visibilizar a una mujer andina. Yo quiero demostrar eso en Viña del Mar. Mi canción Warmisitay fue compuesta para mi abuela, pero al final empodera a todas las mujeres andinas. Me siento muy feliz de estar aquí”, comentó a la prensa durante su paso por la alfombra roja.

Entre las grandes novedades de Viña 2023 está la presencia de la cantautora peruana Milena Warthon, quien participará en la competencia folclórica interpretando el tema “Warmisitay”.

¿A quiénes se enfrentará Milena?

En la competencia folclórica, Milena Warthon buscará la Gaviota de Plata frente a los siguientes artistas

Camilú, con el tema “De a poquito” (Argentina)

Laia, con “Camino” (Chile)

Bazurto All Stars, con “La Manguera” (Colombia)

Fraki D, con “La última gota” (México)

Los Rabanes, con “La Patineta” (Panamá)