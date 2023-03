Fiorella Cayo se pronunció extensamente en Instagram luego del ampay que emitió Amor y Fuego, donde se le ve besándose apasionadamente con un hombre en plena vía pública de Punta Hermosa.

La actriz lamentó que tanto Rodrigo González y como Gigi Mitre se hayan prestado para ventilar su intimidad, ya que los consideraba sus amigos. “ A Rodrigo, aunque yo no lo vea siempre, lo conozco desde chico, yo he visto siempre en muchas reuniones cuando éramos chicos y siempre lo consideré un chico A1, buena persona. A Gigi la conozco también hace muchos años porque ella estudió en mi escuela el curso de actuación y siempre la consideré una chica buena. Lo que me dolió de todo esto no es ver mis besos apasionados, sino cómo dos personas utilizaban su poder mediático para exponer mi intimidad y alimentar el morbo de nuestra sociedad”, dijo la también cantante en un video de sus redes sociales.

Asimismo destacó que hace algunas semanas brindó una entrevista para Amor y Fuego, sin esperar que poco después la fueran a exponer de esa manera. “Di esa entrevista porque los consideré mis amigos y luego, semanas después, ellos se esconden para seguirme, eso es acoso, es la segunda vez que lo hacen”, expresó Fiorella Cayo.

En ese sentido, lamentó que Rodrigo González y Gigi Mitre se hayan portado de esa manera con ella, aunque reconoció que trabajan en un programa de televisión y que respeta su trabajo. “Han debido también de respetarme a mí, sobre todo respetar la amistad que teníamos, que creo que teníamos”, acotó.

Por otro lado, comentó que pensaba que los conductores tenían ciertos límites pero no les importó exponerla y burlarse de ella. “Verlos comer pizza hablando de mi vida como si nada. Chicos son jóvenes, utilicen su energía en cosas más positivas, no sigan haciendo dinero dañando la imagen de alguien como yo. Pensé que Amor y Fuego era un programa serio, qué pena, qupe pena por ustedes porque finalmente la vida nos devuleve lo que damos”, refirió Fiorella Cayo.

Declaraciones de Fiorella Cayo

Finalmente, la actriz aseguró que nunca hubiera expuesto a Rodrigo González de esa manera porque lo respeta como persona. “Yo nunca hubiera sacado un video tuyo besándote con un novio, nunca lo hubiera hecho así me pagaran millones de dólares, asi estuviera en un programa de espectáculos. Tú eres un hombre que merece todo mi respeto y yo también me lo merezco”, concluyó.

RODRIGO GONZÁLEZ LE CONTESTA A FIORELLA CAYO

Luego del largo pronunciamiento de la hermana de Bárbara Cayo, Rodrigo González se animó a comentar el video y aclaró varios puntos, entre los cuales destacó que Fiorella estaba en la vía pública cuando se expuso con su ‘saliente’.

“Se los paso a limpio. Como no quería ella pasar a mayores en su casa, decidió ir a pasarlos en la vía pública, la grabaron y ahora nosotros somos los malos. Nadie te ha juzgado, nos hemos echado unas risas ¿cómo no?”, escribió el conductor de Amor y Fuego.

Asimismo, el popular Peluchín aseguró que Fiorella Cayo solo quiere victimizarse. “Vas de evolucionada pero debe ser una pose, ya que lo único que haces es victimizarte. Mañana te enseño ‘el estacionamiento privado’ en el que dices que estabas”, amenazó.

Finalmente, volvió a escribir un comentario, esta vez con el emoji de una carita de payaso.

Declaraciones de Fiorella Cayo 2

