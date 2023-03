QUÉ FUERTE. Fiorella Cayo decidió romper su silencio con un extenso video sobre las imágenes donde la muestran besándose apasionadamente con su galán. La actriz arremetió fuertemente contra ‘Amor y Fuego’ y sus conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, asegurando que ya no son más sus amigos por vulnerar su intimidad.

“Qué están haciendo como programa, qué están haciendo con la sociedad. Por rating, por plata y seguidores se han olvidado todo el respeto a la intimidad de alguien . Yo a ese programa le había dado una entrevista”, dijo en su pronunciamiento vía Instagram.

La también bailarina aseguró que, a partir de ahora, ambos conductores de espectáculo no son más sus amigos porque incluso se han burlado de ella por las imágenes que han proyectado. Aseguró que no tenían derecho para grabarla de esa manera.

“(Rodrigo y Gigi) Los consideraba mis amigos. Es acoso que me sigan, fluí en un momento que era mío. No tenía por qué irme a un hotel ni al oscurito como me dicen , no quería tener nada más con esa persona. Nunca va a estar bien que alguien me siga y se esconda para grabar y compartir un momento que era solo nuestro”, precisó.

FIORELLA LAMENTA ACTITUD DE ‘PELUCHÍN’ Y GIGI

En otro momento, Fiorella Cayo pidió un poco más de respeto a Rodrigo González y Gigi Mitre, asegurando que si ella tuviera la oportunidad no emitiría imágenes de ellos besándose de esa forma. Reiteró que ella siempre ha hecho el bien.

“Han debido respetarme a mí y la amistad que creo que teníamos. Consideraba que ustedes dos tenían ciertos límites y uno de esos siempre tiene que pensar en el otro. No pensé que ‘Amor y Fuego’ sea un programa así. Pensé que iban a tener más respeto conmigo, no lo tuvieron, qué pena . Por ustedes porque finalmente la vida nos devuelve lo que damos. Yo siempre hago el bien”, puntualizó.

“ Rodrigo, yo nunca hubiera sacado un video tuyo besándote con un novio . Nunca, así me pagaran millones de dólares, tú eres un hombre que se merece todo mi respeto. Gigi, lo mismo, te quiero mucho, pero fueron unos besos apasionados nomas. Respetémonos más y seamos menos juzgadores”, agregó.