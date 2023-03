Fiorella Cayo ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa luego que el programa ‘Amor y Fuego’ emitiera un ‘ampay’ en el que se ve a la actriz dándose apasionados besos con Javier Carulla Arribas, un misterioso galán con quien se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

La hermana de Bárbara Cayo se ha mostrado indignada tras la difusión de las imágenes, pues asegura que han invadido su privacidad y que no está bien que la sigan y se escondan para grabarla en un momento íntimo. En esta nota recordaremos el historial amoroso de Fiorella Cayo y quiénes han sido los hombres que la conquistaron.

Edgardo Oliva Peirone

Fiorella Cayo se casó con Edgardo Oliva en 2003, luego que se conocieran en el club Regatas y se flecharan instantáneamente. La pareja tuvo dos hijos: Facundo y Mateo Oliva Cayo. Sin embargo, en 2011 se divorciaron por diferencias de caracteres que hicieron que su relación no sea saludable para ambos, ni para los pequeños.

Edgado Oliva se graduó de la carrera de administración de empresas. Es un ejecutivo con casi 20 años de experiencia en gestión de personas y formacióm de equipos de alto desempeño. Desde hace más de seis años trabaja como CEO de Servicios Corporativos de SODEXO Perú.

Edgardo Oliva, padre de los hijos de Fiorella Cayo. (Foto: Instagram)

Guillermo Thais

Fiorella Cayo fue captada en una situación comprometedora con Guillermo Thais durante el verano del 2012. La revista ‘Magaly TeVe’ difundió imágenes de la actriz bailando pegadito con el exesposo de Laura Borlini y se especuló un romance entre ambos, pero ella salió a negarlo todo.

“En una foto estoy riéndome con un amigo y en la otra estoy bailando. ¡No tengo ninguna historia con nadie! Él es un amigo de hace muchos años. Sentimentalmente estoy bien, sola y tranquila. Dedicada a mis trabajos y a mis hijos. ¿Si seguirán saliendo fotos con Guillermo? No lo sé, pero espero que no vuelvan a sacar ninguna carátula con una historia de amor con nadie porque no la tengo”, indicó indignada en aquella oportunidad.

Fiorella Cayo y Guillermo Thais. (Foto: Instagram)

Miguel Arce

Fiorella Cayo mantuvo un breve pero intenso romance con Miguel Arce en 2012, cuando el exchico reality erauna de las figuras más importantes de ‘Combate’. La relación quedó al descubierto debido a un ampay difundido en el programa de Magaly Medina, en donde se los ve besándose apasionadamente en una casa de Punta Hermosa. Poco después hicieron público que estaban juntos.

“Me encanta todo de ella. Tenemos tantas cosas en común (…) Ella me llena de energía, estoy muy cómodo y muy bien”, comentó el ahora actor sobre Fiorella, quien mencionó que estaba feliz y que recién se estaban conociendo. Sin embargo, el romance duró muy poco tiempo pero acabó en buenos términos pues a pesar de los años han seguido siendo amigos.

Fiorella Cayo y Miguel Arce. (Foto: Instagram)

Greg Michel

Fiorella Cayo fue nuevamente ampayada por las cámaras de Magaly Medina -también en 2012- en una cariñosa actitud con el modelo belga Greg Michel. Al parecer, se encontraban en una cita romántica en un conocido restaurante, luego que Miguel Arce fuera captado con Natalia Otero ‘La Payasita’.

En el 2019, durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’, el modelo belga reconoció que salió con Fiorella Cayo cuando era pareja de Miguel Arce. “Pasó hace muchísimo tiempo, actualmente no tengo contacto con ella. Eran pareja, pero era de idas y vueltas”, fue lo único que dijo sobre la actriz nacional.

Miguel Labarthe

Fiorella Cayo y Miguel Labarthe se conocieron gracias a amigos en común, en el 2018, y al poco tiempo iniciaron una relación amorosa. Se casaron en Tarapoto en 2019 en una hermosa ceremonia a la que asistieron sus familiares y amigos cercanos. No obstante, Fiorella Cayo confirmó en el 2022 que su historia de amor había llegado a su fin, aparentemente, por una infidelidad.

“Cuando terminó mi segunda relación (con Miguel), he seguido siendo feliz… He tenido tristezas, sí, pero creo que la decepción fue tan grande que me permitió valorarme, quererme mucho y continuar. Muy distinto a tirarme a muerte y deprimirme como sí me pasó en mi primera relación (con Edgardo Oliva), ahora he sentido mucha tristeza, pero con actitud de querer seguir adelante”, comentó la exintegrante de ‘Torbellino’ en ‘América Hoy’.

Fiorella Cayo se casó con Miguel Labarthe el sábado 1 de diciembre en Tarapoto. (Foto: @barbaracayo)

André Castañeda

A inicios de este año, Fiorella Cayo fue vinculada a André Castañeda luego de que ambos realizaran flyboarding en las playas del norte y ella le dedicara un romántico mensaje en sus redes sociales. “Son amigos nomás. Tenemos una linda amistad. Nos hemos estado conociendo. Es un amigo mío con el que estoy desarrollando una amistad. Tú sabes que me divorcié y estoy empezando nuevas amistades, tengo nuevos amigas, amigos”, dijo la actriz en ‘Amor y Fuego’.

Pero además, Fiorella no descartó la posibilidad de tener un romance con el exchico reality en el futuro, pues estaba conociendo a muchas personas, entre ellas a Castañeda, quien forma parte de su “mancha”. “Yo no descarto nada con ninguna persona porque estoy en una etapa de mi vida en donde estoy conociéndome a mí. No puedo decir que lo descarto porque no puedes decir: de estas aguas no voy a beber”, acotó.

Javier Carulla Arribas

Hace apenas unos días, Fiorella Cayo volvió a hacer noticia luego que ‘Amor y Fuego’ emitiera unas imágenes en las que aparece en apasionados besos con un misterioso galán, que fue identificado como Javier Carulla Arribas, terminando así los rumores de tener un romance con André Castañeda.

Al ser abordada por las cámaras del programa de Willax TV que conducen Gigi Mitre y ‘Peluchín’, la artista señaló furiosa: “No se pasen, no se pasen con él. No tienen ningún derecho de sacar imágenes de un beso apasionado, que tengo todo el derecho de tenerlo. No tienen ningún derecho y no voy a dar ninguna declaración”.

