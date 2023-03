INDIGNADA. Fiorella Cayo decidió pronunciarse sobre la polémica en la que se vio envuelta luego de que fuera captada por las cámaras de “Amor y Fuego” protagonizando apasionados besos con un misterioso hombre.

Al inicio del video que compartió en su perfil de Instagram, la actriz aclaró que lo que protagonizó no fue un ampay.

“No es un ampay porque es cuando te agarran haciendo algo malo. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, estoy divorciada de hace más de un año. He salido de una fiesta y he ido al edificio del departamento que alquiló. La terraza de una propiedad privada no es vía pública”, comentó en un inicio.

Pese a toda la polémica que se generó, Fiorella reconoció haberse reído mucho de los memes que empezaron a circular en redes sociales tras las imágenes suyas difundidas en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Me he reído mucho con los memes que han creado, espero que todos tengan besos apasionados. Solo siempre cuiden su intimidad”, resaltó la tía de Alessia Rovegno.

Sus seguidores no han tardado en reaccionar y en los comentarios le han dejado mensajes de aliento. Además, resaltaron que es su vida privada y que no le debe explicaciones a nadie.

