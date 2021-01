SE PRONUNCIA. Fiorella Florez utilizó sus historias de Instagram para enviar un extenso mensaje, en el que reconoce que fue una equivocación aceptar interpretar un personaje trans en ‘De Vuelta al Barrio’, el mismo que, según afirma, le valió muchas críticas.

La actriz contó que grabó hace una semana para la serie y que se mostró muy entusiasmada porque consideró que era un reto en su carrera. “Este personaje era una chica que en un principio me dijeron que no era trans, que tenía una voz grave y que Pancho iba pensar que lo era, y con el tiempo, se iba dar cuenta que ella no era una chica trans, simplemente tenía una voz súper grave y otras características que me parecieron súper interesantes para poder manejar tanto en mi propuesta vocal, como en mi corporalidad”, indicó.

Fiorella Florez aseguró que siempre quiso hacer un buen trabajo y divertirse con el personaje que ella bautizó como ‘Nicki Nicol’. “Jamás pensé en burlarme de la comunidad trans, jamás pensé que iba herir susceptibilidades. Sé que tal vez fue un error haberme embarcado en este papel sin pensar en eso”, reconoció.

En ese sentido, pidió disculpas a todas las personas que se sintieron afectadas, además de decir que recibió muchas críticas. “Les pido que tampoco me hieran a mí porque es horrible ver mensajes tan ofensivos si ni siquiera saben qué ha sucedido. No podemos juzgar a las personas, decir cosas tan feas, no las ofendan, no tenemos derecho, solo Dios puede juzgarnos”, agregó.

TROME - Fiorella Florez se pronuncia por personaje trans de ‘De Vuelta al Barrio’ y pide que no la ataquen