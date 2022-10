Fiorella Retiz continúa interactuando en las redes sociales, luego de ser la protagonista del ampay con Aldo Miyashiro. La modelo decidió abrir una caja de preguntas para que sus admiradores de Instagram le hablaran. ¿Qué contestó?

Algunos usuarios le mandaron saludos y preguntas sobre sus gustos, logros y más. Asimismo, aseguró que no mantiene una relación amorosa por el momento, pero dio unos consejos de cómo conquistar. “ Tienes que ser pasional , saber tratar a las personas, madurez para varios temas”, contestó.

Sin embargo, Fiorella Retiz quedó sorprendida por las peticiones que le hacían para abrir una cuenta en Only Fans. Al inicio, parecía estar avergonzada, pero luego lo tomó como broma. “ Aquí les dejo mi QR para que me paguen la membresía adelantada, para ver si me conviene ”, escribió. ¿Será que lo creará muy pronto?

Fiorella Retiz sufre de acoso sexual en redes

Mientras que hacía esta dinámica, un internauta le envió un texto, al parecer, explícito, ya que omitió la palabra. “Y aparecieron nuevamente” , indicó. De igual manera, no es la primera vez que se siente agredida, ya que expuso a un usuario bloqueado.

“ Si te bloqueo es porque fuiste ofensivo. A este punto de mi vida ‘no me hago bolas’ y solo bloqueo (...) Este chico me mandó una pregunta solo insultándome ”, explicó y adjuntó la foto de un chat, donde fue acosada sexualmente.

Estado de Fiorella Retiz. (Foto: Instagram)

