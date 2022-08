¿YA SE OLVIDÓ DEL CHINO? Fiorella Retiz, quien se hizo conocida por un escandaloso ampay con Aldo Miyashiro hace varias semanas, fue vista este fin de semana con quien sería su nuevo galán. La parejita se mostró muy juntita mientras disfrutaban de sus días libres.

Amor y Fuego mostró las imágenes y la identidad de quien sería la nueva pareja de la exreportera de ‘La banda del chino’, quien se presenta en Instagram con el alias ‘Dagoo98′. “Él sería su nuevo galán, marino, el nuevo saliente de la Retiz, Diego Celiz”, acotó Rodrigo González.

Asimismo, el conductor de Willax aseguró que espera que el joven sea soltero. ‘A ella no le importa mucho a eso, no se hace problemas con eso. Ojalá sea soltero o si no la mujer que se comunique con nosotros, estamos acá para ayudarte”, indicó el popular Peluchín.

Fiorella Retiz, quien fue ampayada con Aldo Miyashiro hace varias semanas, se mostró hace unos días con Diego Celiz, un joven marino con el que habría empezado un romance.

FIORELLA RETIZ: NO NECESITO AMOR

La última semana de julio, Fiorella Retiz compartió un peculiar mensaje meses después de ser ampayada con el conductor de TV Aldo Miyashiro. “Todo lo que necesitas no es amor... Es algo recién salidito del horno”, decía una tarjeta que posteó la exreportera cuando recibió unas empanadas a través de un auspicio.

Sin embargo, dicho mensaje hubiera pasado desapercibido de no ser por lo que ella misma escribió se refiri´a él. “Confirmo”, respondió. De esta manera, le dio la razón a la frase que indica que no todo es amor, en referencia a Miyashiro.

TE PUEDE INTERESAR

Lucky, una de las revelaciones de JB en ATV: Cómico gana notoriedad tras salida de Joao

Chikiplum no respondió si ama a su pareja y ella llora en vivo: “Amo a mi esposo”

Paolo Guerrero y exótica bailarina brasileña habrían estado en la misma casa ¿Ya fue Alondra?