A través de su cuenta de Instagram, Fiorella Retiz compartió un reflexivo mensaje por el Día del padre en el que indica que ‘ser papá y mamá' a la vez es una difícil tarea, según su propia experiencia.

En su extenso pronunciamiento, Fiorella Retiz indicó que viene trabajando duro para darle lo mejor a su hijo y para que nunca le falte nada. Además reconoció que ‘errar es humano y perdonar, divino’.

“ Ser madre y padre no es sencillo, pero me tienes aquí dando el mayor de mis esfuerzos con aciertos y desaciertos . Empujando el coche para que puedas tener lo que necesites y más (como siempre). Lo que puedo prometer es que nunca te faltará amor, mi cariño es tan grande que me faltarán vidas para mostrártelo. Te amo hijito, eres lo único que me hace sonreír en esta vida. Sigamos de la mano creciendo y aprendiendo a ser mejores personas. Errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”, escribió Fiorella Retiz.

VIAJÓ A COLOMBIA

Fiorella Retiz quiere empezar de cero tras el escándalo vivido por su ampay con Aldo Miyashiro, que provocó la separación del conductor con la actriz Érika Villalobos. La reportera de ‘Once Machos’ fue captada junto a su pequeño hijo en Colombia.

Prefirió dejar el país para enrumbarse a Colombia, según imágenes compartidas por el portal Instarándola. Las ‘ratujas’ de Samuel Suárez le hicieron llegar videos de Fiorella Retiz en el aeropuerto y ya en el país cafetalero.

“Yo me he preguntado qué fue de la vida de la Fiorella Retiz porque obviamente, con los escándalos que han pasado, la gente se olvidó bastante del caso Miyashiro , Fiorella, la Méndez, todo el mundo. ¿Qué pasó? Ella ha estado publicando en sus redes sociales imágenes en la playa”, dijo el periodista de espectáculos.