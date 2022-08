AMPAYYYY. Fiorella Retiz fue ampayada nuevamente el pasado fin de semana, mientras disfrutaba de una noche con amigos, entre los que estaba el exchico reality André Castañeda. La exportera, que saltó a la fama tras su ampay con Aldo Miyashiro, fue captada por las ‘ratujas’ de Instarándula en una fiesta en un hotel de Máncora.

Las imágenes hicieron saltar las alarmas rápidamente y muchos se preguntaron si tendría un romance con el ex de Poly Ávila. Tras los rumores, Fiorella Retiz usó sus historias de Instagram para lanzar un mensaje para quienes hacen caso de las especulaciones.

“Encontrarse en un local con amigos y conversar ¿es una cita romántica? ¿de verdad?”, escribió indignada la exreportera de La Banda del Chino.

Además, poco después emitió un nuevo mensaje donde da a entender que está soltera. “Ahorita, me encuentro en una relación conmigo misma. Creciendo y mejorando todos los ídas. Disfrutando de la vida y teniendo cerca a las personas que quiero”, acotó Fiorella Retiz.

Fiorella Retiz emitió un comunicado luego de haber sido captada con André Castañeda en un hotel en Máncora. Video: Instarándula

FIORELLA RETIZ VINCULADA CON MARINO

Fiorella Retiz, quien se hizo conocida por un escandaloso ampay con Aldo Miyashiro hace varias semanas, fue vista este fin de semana con quien sería su nuevo galán. La parejita se mostró muy juntita mientras disfrutaban de sus días libres.

Amor y Fuego mostró las imágenes y la identidad de quien sería la nueva pareja de la exreportera de ‘La banda del chino’, quien se presenta en Instagram con el alias ‘Dagoo98′. “Él sería su nuevo galán, marino, el nuevo saliente de la Retiz, Diego Celiz”, acotó Rodrigo González.

Asimismo, el conductor de Willax aseguró que espera que el joven sea soltero. ‘A ella no le importa mucho a eso, no se hace problemas con eso. Ojalá sea soltero o si no la mujer que se comunique con nosotros, estamos acá para ayudarte”, indicó el popular Peluchín.

me parece que esa forma es una forma más discreta y encima estas creando contenido, pero lanzarse con su comunciado, siendo un poco sarcastica, que no le va salir bien