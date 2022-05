MUDA ANTE PREGUNTAS. Fiorella Retiz fue captada por las cámaras de Magaly TV, La Firme; pero se negó a responder las interrogantes del reportero sobre el ampay; según lo reveló la conductora del espacio Magaly Medina.

Según ‘la Urraca’, Fiorella Retiz había salido a comprar y no respondió pregunta alguna del ampay. “Ella se hace la que no escucha nada, no va responder nada, no quiere responder nada”, manifestó Magaly.

La periodistas opinó que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez vivían una vida paralela en las pocas horas que pasaban trabajando con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. “Ellas eran como las amantes de esos momentos de trabajo”, manifestó.

TROME | Fiorella Retiz muda por ampay (Magaly TV)

La periodista también destacó que ninguna de las dos Fiorellas aparecen en los programas de redes, que hacía la productora de Aldo Miyashiro.

FIORELLA MÉNDEZ APARECE EN SANTO DE SU HIJO

En tanto, Fiorella Méndez apareció en el cumpleaños de su pequeño hijo con Pedro Loli. El video que se encuentra en las redes sociales fue repetido en el programa de Magaly Medina.

Magaly Medina consideró que pese a que Méndez sufrió la infidelidad de Pedro Loli, ‘cómo pudo estar en una relación clandestina con un hombre casado’. “Paseándose de hotel en hotel”, manifestó.

