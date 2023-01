Fiorella Rodríguez ( 48) volvería a casarse, pues su actual pareja, Iván Micol (24), se lo ha propuesto y ella no descarta la idea de darle el sí en una ceremonia que le gustaría sea en Murcia (España). La popular ‘amistasí’ contó los detalles de la ‘propuesta’ durante la celebración del cumpleaños del cirujano bariátrico Erick Piskulich, en un local de Miraflores.

Fiorella, se te ve radiante, estás guapísima...

Hermana, gracias. Sí, estoy muy feliz, todo va bien en mi vida.

¿Y dónde está tu ‘amore’?

Viajó a España, se fue para solicitar su partida de nacimiento con la que va a tramitar su carné de extranjería y así pueda quedarse más tiempo aquí. Justo su mamá me escribió al WhatsApp (muestra la conversación) para decirme que ya regresa.

Ahí dice que te has ganado el corazón de su hijo y el de ella.

Sí, es que él es mi principito, muy atento, noble, amable, leído, estoy muy feliz.

¿Qué tiempo tienen juntos?

Cinco meses.

¿Tu hija ya lo conoce?

Sí. Le dije a Mikela que se tomara el tiempo para conocerlo y luego me dijo: ‘Mamá, tenía mis dudas porque tiene mi edad, pero es supermaduro, respetuoso, amable y caballero’. Y bueno, ya dijo que se quiere casar conmigo.

¿Te volverás a casar?

Hermana, yo me caso, normal, aunque debo decirte que me gustaría que sea allá, en Murcia, la tierra de él. Es una ciudad con paisajes lindos.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Fiorella, ¿y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti?

(Ríe) Fue así. En abril viajé a España a animar un evento, ya nos conocíamos por redes, y cuando llegué me preguntó dónde iba a estar. Le dije que en Madrid y viajó de Murcia a Madrid para conocerme. De verdad, la conexión fue increíble e inmediata.

¿Qué pasó luego?

Regresé y la conversación fluyó más. Llegó un momento en que me dijo: Mira, esto no se va a sostener si no estamos juntos y compró su pasaje y se vino a Perú y acá estamos.

Es una linda historia...

Sí, de verdad me dejó sin palabras. Él ya anda viendo sus papeles acá para desarrollarse hasta que las leyes lo permitan y pueda tener libertad de ir y venir. Es un bello, mi muñeco de verdad, cariñoso y respetuoso como no tienes una idea.