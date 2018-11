Flavia Laos y Alessandra Fuller se reencontraron en grabaciones y así reaccionaron | VIDEO

Luego de que Flavia Laos revelara que se 'distanció' de Alessandra Fuller porque tienen proyectos diferentes, ambas actrices se reencontraron en medio de unas grabaciones para la Preventa de América TV y parece que ni se miraron.

A través del Instagram del productor Miguel Zuloaga, se pudieron dar a conocer algunas imágenes de las grabaciones de la promoción de la nueva programación de América TV para el 2019.

Las figuras de América bailan a ritmo de 'Fiesta en América' de Chayanne. En el video también se puede ver a Flavia Laos y Alessandra Fuller pero cada una por su lado como si ni se conocieran.

En el video de promoción también participan integrantes de las series 'Los Vilchez', 'Te volveré a encontrar', del programa 'En boca de todos' y del reality 'Esto es Guerra', todos de Pro TV.

Recordemos que Alessandra Fuller envió fuertes mensajes a través de su cuenta Instagram después de ver las declaraciones de Pablo Heredia y Flavia Laos en TV.

“Es que con 'Ale' dejé de hablar un tiempito porque no sé, como que nos hablamos para cosas del trabajo pero no salgo con ella, no me voy a comer con ella, con Mayra sí (…) cada uno crece y hace su camino” , declaró Flavia Laos en América Espectáculos.

"Cansada de tantas mentiras. ¿Hasta cuándo? No puedo entender cómo siguen mintiendo con tanta ligereza frente a una cámara en televisión nacional. Consejo del día: Si vas a mentir, mejor NO declares", escribió en Instagram Alessandra Fuller.

