Flavia Laos tilda de loca a Alexandra Méndez y amenaza con demandarla por decir que ella la golpeó [VIDEO]

Tras las declaraciones de Alexandra Méndez sobre el enfrentamiento que sostuvo con Flavia Laos en discoteca, la actriz utilizó su Instagram para desmentir y amenazar a la venezolana. La joven de 20 años afirma que tomará cartas en el asunto ¿se trata de una demanda?



Alexandra Méndez fue entrevistada por el programa "Amor, amor, amor", la venezolana contó detalles de la pelea que sostuvo con Flavia Laos en discoteca. La modelo precisó que fue la actriz quien empezó a portarse de manera agresiva.



"La chama" asegura que fue Flavia Laos quien le pegó dos veces y a la tercera vez que intentó hacerlo, Méndez le respondió. "Lo que pasó yo lo lamento muchísimo, pero ella me insultó, me pegó y me quiso volver a pegar y fue una reacción, qué te puedo decir", indicó la venezolana.



Tras la entrevista, los seguidores de Flavia Laos comentaron sus fotos en Instagram pidiendo explicaciones sobre el comportamiento de la actriz. La joven de 20 años optó por tildar de loca a Alexandra Méndez.



Flavia Laos le respondió a sus seguidores en Instagram. "Esta loca esa mujer (Alexandra Méndez" que cuente bien la historia, ahora si tomare mis cartas en el asunto", escribió la novel actriz de 20 años.

