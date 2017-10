¿Flavia Laos y Alexandra Méndez se pelearon porque la venezolana besó a Patricio Parodi?  :O [VIDEO y FOTOS]

La actriz Flavia Laos fue entrevistada en el programa "Amor, amor, amor" y por fin habló sobre la pelea que sostuvo con Alexandra Méndez en discoteca. La joven de 20 años indicó que quien se había portado mal es la venezolana, quien habría incurrido en una práctica "que no hacen las amigas".



Flavia Laos dijo que insultó a Alexandra Méndez porque la venezolana "se portó mal". "Ella era mi amiga y empezó a hacer algo que una amiga no hace en mi cara y el Zorro sabe que es, pero no quiero decirlo", expresó la actriz sobre la actitud de "La Chama".



Rodrigo González le preguntó a Flavia Laos si Alexandra Méndez besó al chico reality Patricio Parodi y eso provocó la pelea. "No sé por qué lo hizo", expresó la actriz bastante nerviosa. Peluchín indicó que a él le habían contado esa versión.



Rodrigo González precisó que le contaron que Alexandra Méndez besó a Patricio Parodi cuando él salía con Flavia Laos. "No eran novios, pero el código indica que no debía hacer eso", dijo el conductor del programa "Amor, amor, amor".



Flavia Laos continuó con el relato de los hechos. "Eso pasó y yo hablé con ella y le dije como es que puede hacer esas cosas, estaba en un lugar publico, los insultos comenzaron después, entre insultos van y vienen, empezó la pelea", indicó la actriz.



La actriz dijo que habló con Alexandra Méndez y que todo el problema estaba resuelto, pero que no entendía porque la venezolana seguía hablando del tema. "Me gustaría que no hable más y que no diga que he tirado un vaso, no he tirado nada", precisó Flavia Laos.

Flavia Laos contó su versión de los hechos de la pelea con Alexandra Méndez, esta sacará chispas.