¿Flavia Laos expulsada de Esto Es Guerra por pelea en discoteca? Jazmín Pinedo revela todo esto [VIDEO]

Jazmín Pinedo habló fuerte y claro. La conductora de 'Espectáculos' tomó varios minutos del programa para dirigirse directamente a Flavia Laos tras el lamentable incidente ocurrido en una discoteca el último fin de semana con Alexandra Méndez.

Tal y como lo informó Trome, Flavia Laos y La 'Chama' habrían tenido una fuerte discusión en una discoteca. Sin embargo, el altercado se habría puesto más violento y ambas habrían llegado a los golpes.

Esta información fue corroborada en cierta forma por Jazmín Pinedo. La 'chinita' contó el día lunes que ella también manejaba la misma información que Trome difundió. Incluso, la conductora manifestó que Flavia Laos tendría un golpe en la cabeza y en el rostro.

Sin embargo, la actriz de 'Ven Baila Quinceañera' se pronunció sobre el incidente en redes sociales luego que sus fanáticos preguntaran por su estado de salud. Flavia Laos minimizó el incidente ocurrido en la discoteca y dijo estar bien. Pero horas más tarde no apareció en Esto Es Guerra. Según Jazmín Pinedo, esta ausencia no solo fue por el día sino que la rubia ya no forma parte del programa por su comportamiento.

¿Flavia Laos no va más en Esto Es Guerra?

Eso no fue todo. La conductora no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido en la discoteca el último fin de semana entre Flavia Laos y Alexandra Méndez. Sin embargo, lamentó la actitud de la actriz.

"Flavia, te voy a hablar directamente a ti. Tengo una hija y no me gustaría que mañana o pasado mi hija esté pasando lo que tú estás pasando. No considero que seas una chica mala, no me parece. Pero definitivamente las acciones que vienes teniendo hacia las personas de tu alrededor, hacia ti misma como ser humano, como mujer, me parece que no te estás respetando", dijo Jazmín Pinedo.

Pero eso no es todo. La chinita también dejó en claro que quien está pasando un mal momento por el comportamiento de Flavia Laos es su familia. Al parecer, la joven no llegó en las mejores condiciones el fin de semana y eso habría preocupado a su madre.

"Al parecer estarías pasando por un mal momento hablando de sentimientos. Deberías pensar en tu familia, no es bonito que llegue alguien cargándote en brazos una madrugada y que tu familia tenga que pasar por este penoso momento. No es bonito que es estés insultando a las personas por doquier constantemente", declaró Jazmín Pinedo.

Finalmente, Jazmín Pinedo dejó entrever que Flavia Laos no habría sido la primera en agredir físicamente a alguien, pero se habría ido de boca. Por eso, la china le pidió que no sea tonta y aproveche las oportunidades que se le da.

"No justifico la violencia porque no hay absolutamente nada que pueda hacerlo. Tú puedes irte de boca sí, es un error. Ojo, nadie tiene por qué levantarte la mano, pero tú tienes que poner de tu parte. Hay un montón de cosas que tú sabes que yo sé. Eres una chica joven, eres una chica linda con mucho talento. Aprovecha la mano que se te está dando. No seas tonta", puntualizó Jazmín Pinedo.

