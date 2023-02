¡ELLA FACTURA! Flavia Laos fue consultada sobre Rafael Cardozo y su actitud con su expareja Cachaza, a quien le pidió que le regrese el anillo de compromiso que le entregó. La actriz se mostró sorprendida y afirmó que ella habría vendido la joya.

“Nunca me han pedido matrimonio, pero si ya le diste el anillo no lo vas a pedir ¿no? Yo lo vendería si fuera ella”, manifestó.

Flavia Laos sobre anillo que devolvió Cachaza a Rafael Cardozo

La modelo remarcó que es “raro” que una persona le pida a otra que le regrese un regalo. “Y a déjalo ir (...) Yo no pediría nada de regreso”, agregó.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre el anillo de Cachaza?

En una entrevista con Yaco Eskenazi, Rafael Cardozo confesó que lo único que le había pedido a Carol Reali es que le regrese el anillo que le dio en enero del 2022.

“ Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: ‘Devuélveme el compromiso’”, relató. “Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido”, indicó.

